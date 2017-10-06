Испания – Албания. Прогноз на матч (06.10.2017)

Испания примет Албанию в матче квалификации Чемпионата Мира. Прошлый сбор национальных команд оказался успешным для испанцев – они обыграли со счетом 8:0 Лихтенштейн, а главное, деклассировали своего главного конкурента за первое место в группе Италию (3:0).





Это позволило Испании выйти вперед, сейчас преимущество «красной фурии» составляет 3 пункта, которые не хотелось бы терять в на своем поле с Албанией. Да, Испанию по большому счету устроит и ничья при условии победы в заключительном туре, но вряд ли сборная не воспользуется шансом решить все здесь и сейчас.





Албании очень не повезло с группой, а серия из 5-ти поражений подряд, включая три поединка отборочного цикла, повлияла на амбиции, хоть албанцы и выиграли потому Израиля в гостях 3:0, все равно останутся в итоге ни с чем. Да, неплохо было бы «хлопнуть дверью» и деклассировать или, по крайней мере, не отдать три очка Испании на ее поле, вот только класса Албании не хватит. Предположим, что Испания без особых проблем разберет Албанию, выиграв в каждом из таймов.