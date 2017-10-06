Грузия – Уэльс. Прогноз на матч (06.10.2017)

Грузия сыграет с Уэльсом в матче квалификации Чемпионата Мира. Грузины, уже можно сказать сейчас, провалили отборочный цикл, не выиграв пока ни разу, понятно, что тройку сильнейших сборная не может рассчитывать, а ведь напрямую пробьется только сильнейшая национальная команда, занявшая второе место команды проведет стыковые встречи.





Второй должен стать как раз-таки Уэльс, если в предстоящих двух поединках команда наберет не меньше очков, чем Ирландия. В гостях против Грузии «валлийцам», несомненно, нужно побеждать, любой другой исход вряд ли устроит Уэльс, особенно, если в параллельной встрече Ирландия добьется виктории.





На своем поле год назад, кстати, Уэльс не смог обыграть довольно скромного соперника, хотя и открыл счет усилиями Бэйла на 10-й минуте Сейчас на лидера валлийцы рассчитывать не могут, но это не дает повода предпочтение отдавать Грузии – фаворитом все равно считается Уэльс.





Предположим, что гости как минимум не проиграют в поединке, а если все-таки победят, то минимально, а сама встреча не подарит голевое обилие. Скорее всего, «верх» Грузия и Уэльс так и не пробьют.