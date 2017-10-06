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Аргентина – Перу. Прогноз на матч (06.10.2017)
Дата события: 05 октября 02:30

Аргентина примет Перу в матче квалификации Чемпионата Мира. Сборные являются прямыми конкурентами в борьбе за путевку на мундиаль, причем на данный момент перуанцы довольно неожиданно располагаются выше Аргентины.


Перу обогнала Аргентину, как и еще несколько сборных, благодаря серии из трех побед подряд, причем каждая виктория была одержана с одинаковым счетом 2:1. Аргентинцы же в трех матча набрали два очка, а отличилась титулованная сборная и один из двух главных фаворитов отборочного цикла до его начала, всего однажды, что, конечно, непозволительно для команды с таким подбором игроков в атаке.


Если в предстоящей встрече Аргентина вновь испытает сложности в реализации моментов, то запросто может проиграть Перу, и это поставит сборную на грань пропасти. Впрочем, и ничья для Аргентины результат ужасный, так как одна из лучших сборных континента сыграет дома, где в официальных встречах против Перу давно не имела сложностей. Прогноз – в предстоящейм матче Перу как минимум отличится.

Предлагаем сделать ставку на исход «Аргентина не выиграет с сухим счетом» за высокий коэффициент 1,90 от букмекерской конторы 1хбет.
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