Аргентина – Перу. Прогноз на матч (06.10.2017)

Аргентина примет Перу в матче квалификации Чемпионата Мира. Сборные являются прямыми конкурентами в борьбе за путевку на мундиаль, причем на данный момент перуанцы довольно неожиданно располагаются выше Аргентины.





Перу обогнала Аргентину, как и еще несколько сборных, благодаря серии из трех побед подряд, причем каждая виктория была одержана с одинаковым счетом 2:1. Аргентинцы же в трех матча набрали два очка, а отличилась титулованная сборная и один из двух главных фаворитов отборочного цикла до его начала, всего однажды, что, конечно, непозволительно для команды с таким подбором игроков в атаке.





Если в предстоящей встрече Аргентина вновь испытает сложности в реализации моментов, то запросто может проиграть Перу, и это поставит сборную на грань пропасти. Впрочем, и ничья для Аргентины результат ужасный, так как одна из лучших сборных континента сыграет дома, где в официальных встречах против Перу давно не имела сложностей. Прогноз – в предстоящейм матче Перу как минимум отличится.