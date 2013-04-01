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ЧМ 2018 - Квалификация. Шотландия - Словакия

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Шотландия vs Словакия
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Начало 5 октября 2017 в 21:45
ЧМ 2018 - Квалификация. Европа. Шотландия - Словакия онлайн
World Cup 2018 - Qualifying. Europe. Scotland - Slovakia watch online
Смотреть онлайн Шотландия - Словакия | Прямая видео трансляция матча Шотландия - Словакия

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