Шотландия – Словакия. Прогноз на матч (05.10.2017)

Шотландия примет Словакию в матче квалификации Чемпионата Мира. Сборные являются прямыми конкурентами за вторую позицию в турнирной таблице вслед за Англией, впрочем, есть у национальных команд этих стран еще один конкурент – Словения.





В параллельной встрече Словения сыграет как раз-таки с Англией, то есть, с высокой долей вероятности потеряет очки и не опередит Словакию. Шотландия же сможет это сделать только в случае победы – на данный же момент британская сборная только четвертая.





На своем поле Шотландии обязательно нужно побеждать, чтобы сохранять высокие шансы на второе место, а в случае виктории они действительно станут высокими. В гостях Шотландия год назад уступила Словакии разгромно (3:0), но подобного не повторится дома, ведь даже уступает сборная на своем поле очень редко, например, последний раз неудача произошла в сентябре 2015-го года, когда Шотландию со счетом 3:2 проиграла мощной Германии. До этого домашних неудачи случались против сборных Бельгии и Уэльса, если говорить именно о важных поединках, понятно, что Шотландия не уступала разгромно.