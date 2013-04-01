Северная Ирландия – Германия. Прогноз на матч (05.10.2017)

Северная Ирландия примет Германию в матче квалификации Чемпионата Мира. Немцы не всегда играют основным составом в квалификации, но, несмотря на это, Германия уверенно лидирует в турнирной таблице группы, выиграв абсолютно во всех поединках. Стоит отметить не только феноменальную игру Германии в обороне (2 пропущенных мяча), но и атаку «бундесманншафт», ведь в 8-ми встречах сборная наколотила 35 мячей.





Северной Ирландии, кстати, немцы забили всего да мяча, что ниже среднего, впрочем, британцы отлично выглядят в этом отборочном цикле, что позволило досрочно гарантировать себе второе место и стыковые матчи. Да, Северная Ирландия еще может теоретически обогнать Германию, но для этого нужно обыгрывать немцев в предстоящей встречи, забирать три очка в заключительном туре и надеяться на осечку Германии, что практически нереально.





Предположим, что Германии вовсе рисковать не станет, а постарается решить все здесь и сейчас. Немцы, понятно, выступят в предстоящей встрече в качестве фаворита, этот статус они подтвердят, например, обыграв соперника уверенно, 2:0 или 3:1.