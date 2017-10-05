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Румыния – Казахстан. Прогноз на матч (05.10.2017)
Дата события: 05 октября 21:45

Румыния примет Казахстан в матче квалификации Чемпионата Мира. Провальным для обеих сборных оказалась квалификация, ведь казахи завершают ее на последней строчке в турнирной таблице, не выиграв пока ни разу, а Румыния не смогла составить конкуренцию Дании, Черногории и Польше в борьбе за путевки на мундиаль, хоть котировалась сборная не ниже.


Очень часто Румыния теряла очки, когда того не ожидалось, например, она не смогла обыграть на выезде Казахстан в октябре прошлого года – ничья 0:0. Кроме того поединка, казахи себе в актив могут занести стартовую встречу квалификации с Польшей, когда они отыгрались после 2:0 – итоговая ничья 2:2.


В предстоящем матче букмекеры не могли не отдать явное предпочтение сборной Румынии, которая все же значительно превосходит Казахстан, и даже в отсутствии турнирной мотивации, несомненно, постарается порадовать своих болельщиков, которые и так недовольно выступлением национальной команды в отборочном цикле. Прогноз – Румыния уверенно обыграет Казахстан, например, 2:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «Румыния забьет 2 или 3 мяча» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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