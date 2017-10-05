Англия – Словения. Прогноз на матч (05.10.2017)

Англия сыграет со Словенией в матче квалификации Чемпионата Мира. «Родоначальники футбола» планируют завершить отборочный цикл на первом месте, которое дает право получить прямую путевку на мундиаль, но для этого важно не уступить в обоих оставшихся поединках, впрочем, даже уступив дважды, Англия имеет высокие шансы остаться первой.





Словения же ведет борьбу за второе место со Словакией и Шотландией, а сейчас ситуация такова, что каждая из этих трех сборных может оказаться второй. Да, у Словении не такие хорошие перспективы, так как в предстоящей встрече сложно сборной будет рассчитывать на три очка, тогда как оба конкурента априори не проиграют, но зато словенцы против не слишком уж мотивированной Англии способны добиться лучшего результата, чем Словакия и Шотландия в своих поединках с лидером.





Кстати, в домашней встрече Словения не уступила Англии, расписав с сильным соперником мировую 0:0. В последнее время пути Словении и Англии вообще пересекаются часто и пока словенцы не выигрывали, предположим, что не добьются они успеха и сейчас, но не уступят разгромно или даже с разницей в 2 мяча.