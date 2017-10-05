Армения – Польша. Прогноз на матч (05.10.2017)

Армения примет Польшу в матче квалификации Чемпионата Мира. Хозяева этой встречи уже не имеют шансов побороться с Польшей, Черногорией и Данией за два вакантных места, а вот поляки мало того, что ведут такую борьбу, так еще и с высокой долей вероятности окажутся в итоге первыми, соответственно получат прямую путевку на мундиаль.





В предстоящем поединке Польше важно не проиграть, а лучше выиграть, тем самым продолжив иметь как минимум 3-очковое преимущество над черногорцами и датчанами. В первом круге на своем поле Польша оказалась сильнее Армении минимально, сумев забить решающий мяч на 5-й компенсированной минуте второго тайма. Кстати, все три мяча в матче соперники забили уже после перерыва, вероятно, и сейчас вторая 45-минутка окажется результативнее первой.





Польша не всегда с Арменией добивалась положительного для себя результата. Например, в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы 2008 поляки уступили армянам на выезде 1:0, а ранее с огромным трудом обыграли Армению дома 1:0. Скорее всего, и сейчас хозяева дадут настоящий бой, если и уступив, то в одном из таймов, скорее втором.