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Боливия – Бразилия. Прогноз на матч (05.10.2017)
Дата события: 05 октября 23:00

Боливия сыграет с Бразилией в матче 17-го тура квалификации Чемпионата Мира. «Селесао» гарантировали себе итоговое первое место в отборочном цикле среди представителей Южной Америки, именно поэтому ничья в прошлой встрече с Колумбией на выезде полностью устроило бразильцев, как, впрочем, и самих колумбийцев, которые хоть и пропустили вперед Уругвай, но продолжают находиться в топе.


Что касается Боливии, то эта сборная довольно неплохо выглядит в последнее время, сумев в 5-ти встречах выиграть трижды, понятно, что каждая победа была добыта дома. То есть, Бразилии придётся очень нелегко, хоть 5-кратные чемпионы мира, конечно, в разы превосходят своего соперника. Немаловажную роль сыграет и мотивация, которая выше будет, предположим, у Боливии, как никак сыграет она дома против самих бразильцев.


Скорее всего, Боливия не уступит в этой встрече разгромно, да и уверенной виктории Бразилии не стоит ожидать. Предположим, что если Бразилия и выиграет, то минимально, хотя ничья здесь вполне ожидаема, причем вряд ли уж очень результативная. Прогноз – счет 1:1 во встрече отнюдь не равных соперников, но мотивированных по-разному.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа сборной Бразилии в 1 мяч» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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