Боливия – Бразилия. Прогноз на матч (05.10.2017)

Боливия сыграет с Бразилией в матче 17-го тура квалификации Чемпионата Мира. «Селесао» гарантировали себе итоговое первое место в отборочном цикле среди представителей Южной Америки, именно поэтому ничья в прошлой встрече с Колумбией на выезде полностью устроило бразильцев, как, впрочем, и самих колумбийцев, которые хоть и пропустили вперед Уругвай, но продолжают находиться в топе.





Что касается Боливии, то эта сборная довольно неплохо выглядит в последнее время, сумев в 5-ти встречах выиграть трижды, понятно, что каждая победа была добыта дома. То есть, Бразилии придётся очень нелегко, хоть 5-кратные чемпионы мира, конечно, в разы превосходят своего соперника. Немаловажную роль сыграет и мотивация, которая выше будет, предположим, у Боливии, как никак сыграет она дома против самих бразильцев.





Скорее всего, Боливия не уступит в этой встрече разгромно, да и уверенной виктории Бразилии не стоит ожидать. Предположим, что если Бразилия и выиграет, то минимально, хотя ничья здесь вполне ожидаема, причем вряд ли уж очень результативная. Прогноз – счет 1:1 во встрече отнюдь не равных соперников, но мотивированных по-разному.