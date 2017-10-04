Сочи – Сибирь. Прогноз на матч (04.10.2017)

Сочи примет Сибирь в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Примерно в одинаковом положении сейчас команды, так как они ведут борьбу за попадание в плей-офф, в своих конференциях занимая, соответственно, 7-е место на Западе и 9-ю строчку на Востоке.





Поединки с участием Сочи более результативны, вот только в последнее время команде не удавалось радовать обилием заброшенных шайб в ворота соперников, тогда как пропускал ХК Сочи много, например, 6 шайб в поединке с Авангардом. В предстоящей встрече южане наверняка планируют вновь продемонстрировать тот хоккей, на который рассчитывают болельщики клуба, но важно еще и в обороне сыграть надежно, а не только резульаттивно.

Предположим, что Сочи, который выступит в качестве фаворита матча, жовольно уверенно разберется с соперником, например, отличившись 4 раза, тогда как Сибирь ответит лишь двумя взятиями ворот. Прогноз - победа Сочи в основное время. Ставку же лучше сделать с подстраховкой, особенно, если взять матч для экспресса.