Динамо Москва – Локомотив. Прогноз на матч (04.10.2017)

Московское Динамо примет Локомотив Ярославль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Обе команды представляют Западную конференцию и на данный момент располагаются в зоне плей-офф, а именно на 2-й и 6-й строчке соответственно.





Столичные клуб проиграл в двух поединках подряд и еще больше отстал от лидирующего СКА, к тому же динамовцы имеют на один сыгранный матч больше. Что же касается Локомотива, то «железнодорожники» резко сдали в последнее время, уступая раз за разом. В 5-ти матчах подряд ярославский клуб не знает побед, с высокой долей вероятности не окажется успешным для Локомотива и выезде в Москву в гости к Динамо.





Впрочем, букмекеры не отдают явного предпочтения Динамо, более того, некоторые даже дает примерно равные коэффициенты на викторию каждой стороны. Скорее всего, все же хозяева здесь выглядят сильнее, именно они, предположим, должны праздновать успех, если не разгромив довольно мотивированного соперника, то победив уверенно, например, в две шайбы. В качестве прогноза и ставки на игру хочется отдать предпочтение варианту на победу Динамо в матче у учётом возможного овертайма и буллитов.