Сересо Осака – Гамба Осака. Прогноз на матч (04.10.2017)

В первом матче ½ финала Кубка Японии сойдутся два представителя Осаки – Сересо примет клуб Гамба. Несмотря на более известны статус Гамбы, фаворитом предстоящей встрече является Сересо, которой, кстати, еще и довольно-таки неудачно выступает против Гамбы в последнее время.





Например, в июле 2017-го года в чемпионате Гамба на своем поле обыграла уверенно принципиального соперника (3:1), зачастую гранд оказывался сильнее и до этого, забивая по 2 мяча. Конечно же, хотела бы Гамба отличиться и сейчас, а гол, забитый на выезде, значительно бы повысил шансы команды на выход в финал.





Предположим, что в предстоящей встрече будет забито много голов, причем отличиться сумеют как гости, так и хозяева. Многое будет зависеть от того, кто же откроет счет, ведь отыгрываться в поединке равных соперников будет весьма проблематично.





Скорее всего, Сересо Осакк на правах хозяев начнет матч мощнее, по крайней мере, команда будет атаковать большими силами и с высокой долей вероятности именно она откроет счет. В качестве прогноза, причем довольно-таки рискованного, выберем исход «первая половина поединка завершится вничью 1:1.