Атланта Юнайтед – Миннесота. Прогноз на матч (04.10.2017)

Атланта Юнайтед примет Миннесоту в матче регулярного чемпионата МЛС. Гости по этой встрече являются явными аутсайдерами Западной конференции, на данный момент превосходя лишь Колорадо и Лос-Анджелес Гэлакси. А вот другой новичок МЛС, Атланта Юнайтед, расположилась на 3-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции, имея определенные шансы потеснить Нью-Йорк Сити со второй строчки.





В очной встрече букмекеры явное предпочтение отдают клубу Атланта Юнайтед, успех хозяева имеет 65-процентную вероятность, тогда как шансы победить Миннесоты очень низкие. Скорее всего, Атланта Юнайтед оправдает свой статус, если сумеет отличиться в первом тайме, но вот затягивая с голом, все может оказаться для фаворита плачевно в итоге.





В единственной очечной встрече между командами, которая состоялась в марте 2017-го года, был зафиксирован счет 6:1, а победила в матче Атланта, причем разгромила соперника на чужом поле. Предположим, что уже дома Атланта также сыграет результативно, вероятнее всего, фаворит победит как в первом, так и во втором тайме, хотя ставку лучше делать с подстраховкой.