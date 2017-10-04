Парана – Интернасьонал. Прогноз на матч (04.10.2017)

Парана примет Интернасьонал в матче 28-го тура бразильской Серии В. Это, несомненно, центральная встреча игрового дня, а может, и всего месяца в чемпионате, ведь сойдутся представители группы лидеров, а именно третья и первая команда лиги.





Интернасьонал уверено лидирует, выиграв в предыдущих 4-х поединках. А вот Парана после серии успешных матчей накануне проиграла – обидчиком команды стал клуб Фигейренсе (1:0). Кончено, в предстоящем матче Парана надеется победить и хотя бы на чуть приблизиться к Интернасьоналу, но даже домашний статус встречи не гарантирует команде успех и даже ничью.





В первом круге Интернасьонал и Парана на поле первых сильнейшего не выявили, более того, в поединке так и не было забито мячей. Кстати, большинство очных встреч между соперниками не оказываются результативными, а «верх» пробивался последний раз в 2006-м году.





Предположим, что и предстоящий матч не порадует забитыми мячами, а Парана в нем если и отличится, то однажды. Букмекеры выделяют Интернасьонал в качестве фаворита, скорее всего, именно эта команда выиграет, причем минимально.