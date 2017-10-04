13:09 (+3) 03 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Парана – Интернасьонал. Прогноз на матч (04.10.2017)
Дата события: 04 октября 02:30

Парана примет Интернасьонал в матче 28-го тура бразильской Серии В. Это, несомненно, центральная встреча игрового дня, а может, и всего месяца в чемпионате, ведь сойдутся представители группы лидеров, а именно третья и первая команда лиги.


Интернасьонал уверено лидирует, выиграв в предыдущих 4-х поединках. А вот Парана после серии успешных матчей накануне проиграла – обидчиком команды стал клуб Фигейренсе (1:0). Кончено, в предстоящем матче Парана надеется победить и хотя бы на чуть приблизиться к Интернасьоналу, но даже домашний статус встречи не гарантирует команде успех и даже ничью.


В первом круге Интернасьонал и Парана на поле первых сильнейшего не выявили, более того, в поединке так и не было забито мячей. Кстати, большинство очных встреч между соперниками не оказываются результативными, а «верх» пробивался последний раз в 2006-м году.


Предположим, что и предстоящий матч не порадует забитыми мячами, а Парана в нем если и отличится, то однажды. Букмекеры выделяют Интернасьонал в качестве фаворита, скорее всего, именно эта команда выиграет, причем минимально.

Предлагаем сделать ставку на исход «Индивидуальный тотал голов Параны меньше 1» за коэффициент 1,69 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100