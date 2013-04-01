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Слован Братислава – Северсталь. Прогноз на матч (03.10.2017)
Дата события: 03 октября 20:00

Слован Братислава примет Северсталь в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Обе команды представляют Западную конференцию, в турнирной таблице которой Северсталь занимает 8-ю строчку, тогда как Слован лишь 12-й.


Словаки в предыдущих 5-ти поединках выиграли однажды, у Северстали строго противоположная статистика. Вот только единственная проигранная встреча Северстали пришлась на выезд к Йокериту накануне – команда отличилась один раз, пропустив три шайбы.


Слован для Северстали очень неудобный соперник, если судить по статистике очных матчей. В 4-х предыдущих поединках именно словаки оказывались сильнее, причем как дома, так и в гостях. Именно по этой причине букмекеры отдают небольшое предпочтение Словану, хотя, кажется, что свою неудачную серию Северстали вполне по силам прервать.


Предположим, что Северсталь сыграет против Слована более результативно, чем накануне с Йокеритом, с учётом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал Северстали больше 2,5» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы Париматч.
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