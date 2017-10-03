ЦСКА – Динамо рига. Прогноз на матч (03.10.2017)

ЦСКА примет рижское Динамо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Армейцы» выиграли в предыдущих двух встречах и намерены одержать викторию вновь, тем самым, по крайней мере, не отстав от тройки лучших на данный момент в Западной конференции.





А ведь ЦСКА не так давно находился в этой самой тройке, но из-за двух поражений в поединках с Адмиралом и Йокеритом на выезде положение москвичей ухудшилось. Дома же у ЦСКА вообще нет проблем – в нынешнем сезоне абсолютно во всех поединках на своем льду команда оказывалась сильнее, более того, только одна встреча перешла в овертайм, и то, случилось это в товарищеском матче.





Рижское Динамо, в сою очередь, в пяти матчах подряд проиграло, откровенно слабо отыграв в этих встречах в атаке. Предположим, что с ЦСКА снова не удастся порадовать игрой в атаке, а Динамо уступит в таком же стиле, как и в сентябре 2015-го года – тогда «армейцы» дома деклассировали гостей из Риги 5:0. В качестве прогноза все-таки следует выбрать менее рискованный вариант, например, на победу ЦСКА в основное время с минимальной форой.