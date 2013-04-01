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Витязь Подольск – Спартак Москва. Прогноз на матч (03.10.2017)
Дата события: 03 октября 19:30

Подольский Витязь примет московский Спартак в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В преддверии поединка команды подходят примерно с равными показателями, но что касается формы, то она сейчас лучше у Спартака, который в предыдущих 3-х встречах выиграл дважды. Что касается Витязя, то команда проиграла три раза подряд, тем самым позволив в таблице Западной конференции выйти вперед себя тем же «спартаковцам».


Москвичи являются фаворитами поединка, так как сыграют они на чужом льду, но все же не стоит Спартак недооценивать в матчах на выезде – довольно часто команда побеждает в таких встречах. Например, накануне «красно-белые» оказались сильнее братиславского Слована2:1, пусть и в овертайме, да и Витязь спартаковцы обыгрывали, например, в декабре 2015-го года со счетом 6:1.


Предположим, что предстоящий матч также окажется результативным, а Спартак в нем как минимум отличится дважды. Выбирая исход для ставки, возможно, стоит несколько рискнуть, тем более мотивированный Спартак наверняка, даже уступив, покажет себя с лучшей стороны в атаке.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал Спартака больше 2,5» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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