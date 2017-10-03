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Понте-Прета – Фламенго. Прогноз на матч (03.10.2017)
Дата события: 03 октября 02:00

Понте-Прета примет Фламенго в матче 26-го тура бразильской Серии А. Гости по этой встрече имеют более реальные шансы на победу, если смотреть на котировки букмекеров, но все вполне оправданно, учитывая, что Фламенго намного выше соперника находится в турнирной таблице чемпионата, да и в последнее время гранд выступает лучше.


Например, Понте-Прета проиграла в 4-х матчах трижды, что обусловило пребывание в зоне вылета, а именно на 18-й строчке сейчас команда. В предстоящем поединке хозяевам очень сложно будет обыграть Фламенго, да и ничья, прямо скажем, здесь менее вероятна, чем виктория гостей.


Предположим, что Фламенго станет действовать в начале встречи по сопернику, осторожно, но в концовке тайма обязательно предпримет попытку выйти вперед, с высокой долей вероятности класс Фламенго позволит рассчитывать на гол от него до перерыва.


Скорее всего, по итогам встречи Фламенго окажется сильнее минимально или с разницей в 2 мяча, ставку же лучше делать с подстраховкой, ведь в бразильском чемпионате все возможно.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Фламенго» за высокий коэффициент 2,32 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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