Понте-Прета – Фламенго. Прогноз на матч (03.10.2017)

Понте-Прета примет Фламенго в матче 26-го тура бразильской Серии А. Гости по этой встрече имеют более реальные шансы на победу, если смотреть на котировки букмекеров, но все вполне оправданно, учитывая, что Фламенго намного выше соперника находится в турнирной таблице чемпионата, да и в последнее время гранд выступает лучше.





Например, Понте-Прета проиграла в 4-х матчах трижды, что обусловило пребывание в зоне вылета, а именно на 18-й строчке сейчас команда. В предстоящем поединке хозяевам очень сложно будет обыграть Фламенго, да и ничья, прямо скажем, здесь менее вероятна, чем виктория гостей.





Предположим, что Фламенго станет действовать в начале встречи по сопернику, осторожно, но в концовке тайма обязательно предпримет попытку выйти вперед, с высокой долей вероятности класс Фламенго позволит рассчитывать на гол от него до перерыва.





Скорее всего, по итогам встречи Фламенго окажется сильнее минимально или с разницей в 2 мяча, ставку же лучше делать с подстраховкой, ведь в бразильском чемпионате все возможно.