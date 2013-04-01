Ньюэллс Олд Бойс – Годой Крус. Прогноз на матч (03.10.2017)

Ньюэллс Олд Бойс сыграет с клубом Годой Крус в матче 5-го тура аргентинской Суперлиги. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, что обязывает их набирать очки, иначе сезон может превратиться в провальный.





Ньюэллс Олд Бойс в 4-х поединках отличился только трижды и уже имеет в своем пассиве два поражения. В предстоящей встрече даже ничья команду не устроит, так как сыграет Ньюэллс Олд Бойс на своем поле и выступит в качестве фаворита.





Месяц назад соперники пересеклись в Кубке Аргентины и Ньюэллс Олд Бойс проиграл Годой Крус дома 2:1, следовательно, команда хозяев мотивирована вдвойне – нужно брать реванш. Предположим, что Ньюэллс Олд Бойс изберет атакующий стиль игры, постарается выжать максимум из стартовых минут, отличиться до перерыва, например, дважды.





Поединок может оказаться результативным, особенно если Годой Крус поддержит заданный хозяевами темп. При такой игре, скорее всего, «верх» будет пробит, например, к 60-й минуте, но ставку все же лучше сделать с подстраховкой.