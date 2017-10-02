Сочи – Авангард. Прогноз на матч (02.10.2017)

Сочи и Авангард сыграют в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Представители Краснодарского края проиграли в трех поединках подряд, но несмотря на это, сохранили место в топ-8 Западной конференции – Сочи располагается на 7-й строчке.





Авангард же из Восточной конференции и там омский коллектив занимает второе место, отставая лишь Ак Барса на утро воскресенья. Конечно, в скором времени Авангард бы хотел оказаться в лидерах, но для этого необходимо несколько раз победить, тогда как конкуренты должны оступиться.





В поединке с Сочи Авангард не выступит в качестве явного фаворита, более того, некоторые букмекеры не отдают вовсе предпочтения гостям. А между прочим Авангард выиграл в прошлой очной встрече у Сочи разгромно (4:0), впрочем, дважды подряд на выезде омский клуб минимально уступал, быть может, этим и обусловлены коэффициенты. Предположим, что все-таки сейчас Авангард окажется сильнее, если не деклассировав соперника, то обыграв в две шайбы.