Реал Овьедо – Сарагоса. Прогноз на матч (02.10.2017)

Реал Овьедо примет Сарагосу в матче 7-го тура испанской Сегунды. В турнирной таблице второго по значимости дивизиона страны команды занимают места в нижней половине, а точнее Реал Овьедо располагается на 12-й строчке, тогда как Сарагоса 19-я, то есть она в зоне вылета.





Лучшие времена обоих клубов позади, но сравнительно недавно Сарагоса околачивалась в элите и даже учувствовала в еврокубках. Возможно, это уже давно позабыто, вот только история не дает покоя игрокам и другим представителям клуба – Сарагоса, несомненно, имеет мотивацию вернуться в Примеру. Для этого придется очень постараться, так как сезон команда начала откровенно плохо, что не дает права оступаться вновь.





Предположим, что против Реала Овьедо Сарагоса сыграет лучше, чем против подобных по классу соперников ранее, возможно, даже не уступит номинальным фаворитам. Ничья в матче вероятна более всего, хотя букмекеры предпочтение отдают исходу на виктория хозяев, нежели на «мировую». Скорее всего, поединок окажется результативным, и если он не выявит победителя, то, понятно, оба коллектива отличатся.