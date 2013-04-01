Фортуна Дюссельдорф – Дуйсбург. Прогноз на матч (02.10.2017)

Фортуна Дюссельдорф примет Дуйсбург в матче 9-го тура Второй немецкой Бундеслиги. Хозяева по предстоящей встрече уверенно стартовали в новом сезоне, выиграв из 8-ми проведенных поединков 6 раз. За счет этого Фортуна находится на 2-й строчке турнирной таблицы, а может и вовсе стать лидером, если не проиграет на своем поле Дуйсбургу.





Что касается гостей, то Дуйсбург не впечатляет на старте сезона, поэтому котировки букмекеров на предстоящий матч не удивляют. Дуйсбург выступит в качестве явного аутсайдера, не факт, что гостям в Дюссельдорфе удастся хотя бы один из таймов свести вничью, особенно, если Фортуна выиграет в стартовой 45-минутке минимально.





А так случится наверняка, причем возможен счет в первом тайме как 1:0, так и 2:1. Выбирая исход для ставки на матч, можно остановиться на рискованном варианте «победы Фортуны в обоих таймах», но рассмотреть можно и обычную викторию. А тем более Фортуна не всегда расправлялась уверенно с Дуйсургом, более того, в прошлой очной встрече представитель Дюссельдорфа и вовсе протерпел поражение – 2:1 в апреле 2016-го года.