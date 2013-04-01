Атлетико Паранаэнсе – Атлетико Минейро. Прогноз на матч (02.10.2017)

Атлетико Паранаэнсе примет Атлетико Минейро в матче 26-го тура бразильской Серии А. Команды располагаются в верхней половине турнирной таблицы чемпионата, но пока не среди представителей зоны квалификации Кубка Либертадорес.





На 8-й строчке располагается Атлетико Паранаэнсе, но до 6-го места клубу еще довольно-таки далеко – 6 пунктов. Всего на три очка от него отстает Атлетико Минейро, но не так давно команды находились совсем рядом, в случае победы гостей они вовсе поравняются.





Но все-таки фаворитом противостояния является Атлетико Паранаэнсе, который, если говорить только о домашний поединках, выиграл трижды ы четырех матчах, а Минейро не проигрывал на своем поле с 2011-го года. Кстати, все 4 встречи за 6 лет не порадовали результативностью, а Атлетико Паранаэнсе если и забивал, то один мяч.





Предположим, что и сейчас результативностью Атлетико Паранаэнсе не порадует, даже если выиграет матч у своего соперника. Скорее всего, «верх» здесь не будет пробит, сама же встреча рискует оказаться ничейной.