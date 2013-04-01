Бока Хуниорс – Чакарита Хуниорс. Прогноз на матч (02.10.2017)

Бока Хуниорс примет клуб Чакарита Хуниорс в матче 5-го тура аргентинской Суперлиги. В турнирной таблице чемпионата гранд местного футбола занимает первую строчку, выиграв во всех поединках ранее. При этом, имея на один сыгранный матч меньше конкурентов, Бока Хуниорс является самым результативным коллективом, который пропустил всего один мяч, что также лучший показатель лиги.





Чакарита провела только три встречи чемпионата и в них не побеждала, 25-я строчка в таблице этим и обусловлена. В предстоящем поединке Чакарита вряд ли надеется на успех, которым, кстати, станет и ничья. С высокой долей вероятности ни один из тайм здесь не завершится вничью – Бака Хуниорс окажется сильнее как в стартовой 45-минутке, так и после перерыва.





Интересно, что предыдущая очная встреча соперников оказалась за Чакаритой, которая на своем поле вовсе разгромила мощного соперника 4:1. Скорее всего, сейчас произойдет ровным счетом наоборот, причем Бока Хуниорс не пропустит от гостей.