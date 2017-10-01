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Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз на матч (01.10.2017)
Дата события: 01 октября 21:45

Реал Мадрид примет Эспаньол в матче 7-го тура испанской Примеры. У столичного клуба есть значимые потери, но и без Марсело, его сменщика Тео, Ковачича и центрального форварда Бензема Реал обязан выигрывать у каталонцев, тем более речь идет не о Барселоне, а всего лишь об Эспаньоле.


Сам то Эспаньол традиционно посредственно стартовал в сезоне, на данный момент занимая 13-ю строчку турнирной таблицы. В последних поединках каталонцы выглядели неплохо и дважды выиграли в двух встречах из трех, но все же повторит успех против мотивированного и «злого» Реала будет сложновато.


Да, Реал еще на своем поле в рамках Примеры не побеждал, вот только это ни в коем случае не гарантирует очередной слабой игры. Напротив, Реал среди недели уверенно разобрался с Боруссией Дортмунд в гостям, команда собралась с илами и способна деклассировать Эспаньол, сделав акцент на мощнейшее начало. Предположим, что еще до перерыва Реал отличится трижды, но ставку все-таки лучше делать с подстраховкой, например, как одно из событий экспресса.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа мадридского Реала в первом тайме с форой -1,5» за высокий коэффициент 2,38 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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