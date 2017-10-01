Барселона – Лас-Пальмас. Прогноз на матч (01.10.2017)

Барселона примет Лас-Пальмас в матче 7-го тура испанской Примеры. Каталонцы идут с максимальным показателем на данный момент, но кажется, что скоро все-таки Барса потеряет очки. Все потому, что «сине-гранатовые» не слишком уверенно действуют в обороне, да и соперников у гранда серьезных пока не было.





Лас-Пальмас, конечно, не относится к тем коллективам, которые способны благодаря своей игре, а не ошибкам соперника, навязать борьбу Барселоне, тем более речь идет о гостевой встрече. Но определенные неудобства, предположим, Лас-Пальмас фавориту принесет, например, отличившись и за счет слабой реализации моментов Барселоной удерживая определенное время нужный результат.





В прошлом сезоне Лас-Пальмас дважды был бит Барселоной, но в гостях сумел забить – 4:1. До этого, кстати, южане навязывали борьбу каталонцам, а уступали минимально, есть вероятность, что и сейчас Лас-Пальмас зацепиться, а ничего другого не остается команде делать, так как совсем рядом зона вылета, в которую, конечно, Лас-Пальмас не хочет.