Арсенал – Брайтон. Прогноз на матч (01.10.2017)

Арсенал примет Брайтон в матче 7-го тура английской Премьер-Лиги. «Канониры» выиграли три поединка подряд в разных турнирах, но соперники у Арсенала были, прямо скажем, не самые сильные. Брайтон также не относится к грандам или клубам, отлично стартовавшим в новом сезоне. Команда только 13-я в турнирной таблице Премьер-Лиги, а если бы в двух из трех предыдущих поединках Брайтон не выиграл бы, он так и оставался бы в зоне вылета.





Арсеналу нужно набирать очки, ведь отставание лондонцев от лидирующих представителей Манчестера (Сити и Юнайтед) составляет уже 6 очков. Лондонцам ничего не стоит вовсе деклассировать соперника уровня Брайтона, но немаловажную роль сейчас играет психология. Не отличившись в начале встречи, Арсенал занервничает и игра пойдет совсем не в том русле, в котором должна идти в понимании болельщиков.





Все-таки предположим, что Арсенал забьет как минимум однажды до перерыва и выиграет стартовую 45-минутка, второй тайм может пройти как менее результативно, так и более, но рисковать не станет и сделает ставку на первый тайм в связке с исходом на матч.