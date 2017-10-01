Милан – Рома. Прогноз на матч (01.10.2017)

В центральном матче 7-го тура итальянской Серии А Милан примет Рому. На данный момент команды набрали одинаковое количество очков и делят 5-6-е место в турнирной таблице чемпионата. Рома выше по дополнительным показателям, так как столичный клуб и забил больше, и пропустил меньше.





Но статистика не слишком уж отразилась на котировках букмекеров – шансы команд на успех в поединке равны, вполне вероятно, что соперники разойдутся миром, чего не случалось с января 2016-го года. В трех поединках после этого выигрывала исключительно Рома, причем дважды отлично проявив себя в атаке.





Сейчас же Милан должен показать себя впереди, так как команда усилилась несколькими отличными нападающими, да и поддержка у них приличная. Милан не забил в прошлом туре Серии А Сампдории, но в каждой встрече до этого и накануне в матче с Риекой «россо-нери» отличались, поразят они ворота и Ромы, как, кстати, и гости. Прогноз – результативная ничья, например, 2:2, а может и 3:3.