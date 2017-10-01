Анжи – Зенит. Прогноз на матч (01.10.2017)

Анжи примет Зенит в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Питерцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата, причем, как кажется, преимущество Зенита на соперниками с каждым поединком будет только расти – уж очень хороши подопечные Роберто Манчини.





Успешен Зенит и в Лиге Европы, победив в стартовых турах группового этапа дважды. Блистает Кокорин, забивая практически в каждой встрече, вот только не факт, что форвард появится со стартовых минут против Анжи, ведь лидерам итальянский наставник может предоставить отдых. Это можно себе позволить, так как соперник по предстоящей встрече не впечатляет, располагается на последней строчке в таблице и очень много пропускает.





В Махачкале Зенит может победить хотя бы на классе, наверняка в экономном режиме гости и проведут, по крайней мере, стартовую 45-минутку, а после перерыва по необходимости включатся, что предполагает забитые мячи. Прогноз – виктория Зенита во втором тайме и матче, а вот первый тайм, а может все-таки и второй, хоть и менее вероятно, завершится вничью.