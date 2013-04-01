Локомотив Москва – Динамо Москва. Прогноз на матч (01.10.2017)

Московское дерби состоится в рамках 12-го тура российской Премьер-Лиги – Локомотив сыграет с Динамо. Конечно, сейчас «железнодорожники» пребывают в куда лучшей форме, нежели соперник, а виктория над Злином в поединке Лиги Европы со счетом 3:0 только придало команде новые силы.





На данный момент в турнирной таблице чемпионата Локомотив занимает вторую позицию, а в случае победы команда до 5-ти очков увеличит отрыв от Краснодара. Динамовцы же рискуют продолжить околачиваться в зоне вылета, хотя с такой игрой сложно рассчитывать на что-то большее.





В дерби Динамо вряд ли сядет всей командой у своих ворот, ожидая ошибки соперника. Динамовцы непременно будут отвечать на атаки Локомотива своими рейдами вперед, предположим, что по такой игре обе стороны сумеют отличиться, а Локомотив, как более классный клуб, отнесется к собственным моментам расторопнее и выиграет встречу уверенно, например, 3:1, хотя 2:1 выгдялит не менее привлекательным результатом.