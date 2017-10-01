ЦСКА – Уфа. Прогноз на матч (01.10.2017)

ЦСКА примет Уфу в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата московский клуб среди всех столичных представителей второй, но 4-й среди всех команд. Конечно, «армейцы» ставят перед собой цель оказаться в тройке лучших, а значит, есть куда стремится.





Уфа на выезде вряд ли доставит серьезные хлопоты ЦСКА, если сами «армейцы» сыграют с полной самоотдачей и мотивацией. Накануне это москвичам не помогло в домашней встрече с Манчестер Юнайтед в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, но, проиграв разгромно сопернику 4:1, ЦСКА все равно сохраняет шансы на выход в плей-офф, а важнейшими для команды станут спаренные матчи с Базелем.





В последнее время ЦСКА играет с Уфой довольно часто – не только в чемпионате, но и в кубковых и товарищеских встречах. Москвичи не испытывали сложностей ранее, предположим, что выиграет уверенно ЦСКА и сейчас, например, отличившись против не самого сильного соперника дважды, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности.