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Спартак Москва – Урал. Прогноз на матч (30.09.2017)
Дата события: 30 сентября 19:00

Московский Спартак примет Урал в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион страны попал в сложную ситуацию, ведь начало сезона у команды не задалось, особенно если говорить о Премьер-Лиге, да и обилие травм не дает возможности смотреть в завтрашний день с позитивом.


Конечно, в победе над Уралом мало кто сомневается, хотя стоило бы, учитывая хотя бы физическую усталость после поединка Лиги Чемпионов накануне с Ливерпулем, в котором, кстати, «красно-белые» не уступали – ничья 1:1.


Урал всю неделю отдыхал, то есть, команда имела возможность вдоволь порадоваться домашней победой над Тосно в прошлом туре чемпионата, благодаря которой представители Екатеринбурга обогнали в турнирной таблице Спартак и сейчас занимает высокое 7-е место.


На выезде Урал постарается сыграть так же надежно в обороне, как в прошлых очных встреча. Хоть трижды подряд Урал и проиграл с одинаковым счетом 1:0, смотрелась команда каждый раз прилично, возможно, сейчас ей больше повезет в атаке, а более 1-го мяча вряд ли грамотно обороняющийся Урал пропустит.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 2,17 от букмекерской конторы 1хбет.
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