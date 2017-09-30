Рубин – Амкар. Прогноз на матч (30.09.2017)

Рубин примет Амкар в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Казанский клуб не слишком удачно начал сезон, хотя и нет так плохо, чтобы называть его на данный момент провальным. Но последние результаты Рубину не внушают оптимизма – команда проиграла трижды подряд, тем самым опустившись на 9-ю строчку турнирной таблицы.





У Амкара противоположная ситуация, так как пермяки дважды подряд выиграли и выбрались из зоны вылета, в которой пребывали треть сезона. С хорошим настроением Амкар отправляется в Казань, где, в отличие от соперника, его устроит даже ничья, по понятным причинам Рубину необходимо побеждать.





Но все-таки в идеале и при равных условиях Рубин сильнее Амкара, а значит, именно эта команда должна добиваться успеха, тем более в домашней-то встрече. Предположим, что на правах хозяев Рубин начнет поединок активнее, возможно, создаст несколько голевых моментов до перерыва и реализует один из них – Амкар же на это не сподобится. Прогноз – Рубин выиграет первый тайм со счетом 1:0.