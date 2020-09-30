Леганес – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (30.09.2017)

Леганес примет Атлетико Мадрид в матче 7-го тура испанской Примеры. У столичного клуба нет проблем с составом, но это не гарантирует того, что во встрече со скромным Леганесом наставник «матрасников» Диего Симеоне предпочтёт сильнейших.





А все потому, что накануне команда провела тяжелейший поединок с Челси в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, и, кстати, Атлетико матч проиграл, причем на своем поле – 2:1. С Леганесом явно придется легче, хоть и в гостях, предположим даже, что Атлетико деклассирует соперника, решив исход противостояния в свою пользу еще до перерыва.





В прошлом сезоне Атлетико не сумел обыграть Леганес в гостях, поделив очки с соперником в первом круге (ничья 0:0). Сейчас аутсайдер, как и в тот раз, постарается как можно сильнее навязать борьбу сопернику, не дать тому свободного пространства и держаться, иногда даже на удаче.





Предположим, что Атлетико расшатает оборону хозяев в этот раз быстро, например, свой первый мяч отправив в ворота Леганеса до 25–й минуты. С учетом такого прогноза и ставка на игру.