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Челси – Манчестер Сити. Прогноз на матч (30.09.2017)
Дата события: 30 сентября 19:30

Челси примет Кристал Пэлас в матче 7-го тура английской Премьер-Лиги. Безусловно, это центральная встреча игрового дня, а может, и всего первого круга, ведь сойдутся едва ли не главные претенденты на титул в этом сезоне, которые на данный момент располагаются на первой и третьей строчке в турнирной таблице соответственно.


Челси находился бы сейчас в равном положении с представителями Манчестера, не проиграв бы «аристократы» в стартовом поединке чемпионата скромного Бернли на своем поле. После этого Челси не оступался, не сумев победить только в дерби с Арсеналом не так давно – ничья 0:0. Накануне команда справилась с Атлетико Мадрид на его поле, что дорогого стоит. Стоит обратить внимание на функциональную готовность Челси, который выглядел здорово в концовке и вырвал викторию, проигрывая по ходу встречи 1:0 – в итоге 2:1.


Ман Сити традиционно много забивает, но, например, с Шахтером в Лиге Чемпионов до перерыва хозяева того поединка во вторник не отличились. Челси при определенной схеме и стилю игры способен надежно отыграть в обороне, предположим, что это и случиться, а значит, с высокой долей вероятности от Сити не стоит ждать голевой феерии, максимум 2 мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Ман Сити меньше 2» за коэффициент 1,48 от букмекерской конторы 1хбет.
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