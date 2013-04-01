Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз на матч (30.09.2017)

Манчестер Юнайтет примет Кристал Пэлас в матче 7-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» великолепно начали сезон, хоть в стартовой встрече уступили – мадридскому Реалу в поединке за Суперкубок Европы. В остальных же матчах Юнайтед действовал очень здорово, не сумев выиграть только у Сток Сити на выезде в одном из туров начала сентября.





Кристал Пэлас в кубковой встрече не так давно во второй раз в сезоне выиграл, и, кстати, до этого виктория была добыта также в кубке. Результаты команде в чемпионате же просто ужасные – Кристал Пэлас проиграл абсолютно в каждом матче в 6-ти турах, не отличившись при этом ни разу.





Конечно, надеяться на успех, пребывая в такой форме, лондонцы не могут, тем более соперник не давал повода даже думать, что у него возможен сбой. Накануне в Лиге Чемпионов Юнайтед деклассировал ЦСКА, пропустив от соперника только тогда, когда исход противостояния был на все сто процентов решен.





Предположим, что и против Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед даст слабину только после перерыва, в стартовой же 45-минутке фаворит создаст для себя уверенное преимущество в счете.