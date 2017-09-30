Хаддерсфилд – Тоттенхэм. Прогноз на матч (30.09.2017)

Хаддерсфилд примет Тоттенхэм в матче 7-го тура английской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата «шпоры» на данный момент занимают 4-ю строчку, отставая от лидирующих представителей Манчестера (Сити и Юнайтед) на 5 очков. Впереди еще и Челси, причем в последнее время у команд идентичные успехи – по две победы и по ничье.





Что касается Хаддерсфилда, то новичок начал сезон здорово, проиграв пока только в одной встрече. В стартовых турах команда дважды добилась успеха, но затем часто делила очки со своими соперниками, несомненно, не прочь расписать мировую Хаддерсфилд и с Тоттенхэмом.





Никогда ранее команды не пересекались, а значит, ориентироваться на очные встречи не приходится. А вот предугадать развитие событий, опираясь на стиль игры Хаддерсфилда и Тоттенхэма можно, не стоит забывать о об участии «шпор» в Лиге Чемпионов. Накануне Тоттенхэм провел гостевой матч с АПОЭЛем, обыграв киприотов 3:0, то есть, отдохнуть у команды не получилось, в отличие от соперника. Наверняка Хаддерсфилд будет в несколько более лучших кондициях и кажется, что хозяева способны, по крайней мере, побороться за очки.