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Динамо Москва – Амур. Прогноз на матч (29.09.2017)
Дата события: 29 сентября 19:30

Московское Динамо примет Амур в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичный клуб после четырех побед подряд переместился на 2-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции, но команды сыграла больше всех поединков, а значит, высокая позиция в том числе этим обстоятельством и объясняется.


Что касается Амура, то он находится на 12-м месте Восточной конференции, очень плохо действуя в последнее время. В 9–ти поединках подряд команда проиграла, очень слабо в каждой встрече отыграв в атаке. Вряд ли в матче с Динамо на льду соперник хабаровский коллектив разразится результативностью, скорее москвичи сыграют здорово впереди и разгромят гостей.


Кстати, в товарищеской встрече перед началом сезона Амур в гостях оказался сильнее динамовцев 4:2, но вновь подобного, как кажется, не повторится, да и статус поединка совершенно иной. Предположим, что Динамо начнет встречу настолько мощно, что уже к первому перерыву будет вести в две шайбы, с таким расчётом и прогноз.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа московского Динамо в первом периоде» за высокий коэффициент 2,22 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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