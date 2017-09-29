Динамо Москва – Амур. Прогноз на матч (29.09.2017)

Московское Динамо примет Амур в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичный клуб после четырех побед подряд переместился на 2-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции, но команды сыграла больше всех поединков, а значит, высокая позиция в том числе этим обстоятельством и объясняется.





Что касается Амура, то он находится на 12-м месте Восточной конференции, очень плохо действуя в последнее время. В 9–ти поединках подряд команда проиграла, очень слабо в каждой встрече отыграв в атаке. Вряд ли в матче с Динамо на льду соперник хабаровский коллектив разразится результативностью, скорее москвичи сыграют здорово впереди и разгромят гостей.





Кстати, в товарищеской встрече перед началом сезона Амур в гостях оказался сильнее динамовцев 4:2, но вновь подобного, как кажется, не повторится, да и статус поединка совершенно иной. Предположим, что Динамо начнет встречу настолько мощно, что уже к первому перерыву будет вести в две шайбы, с таким расчётом и прогноз.