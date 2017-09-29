Монако – Монпелье. Прогноз на матч (29.09.2017)

Монако примет Монпелье в матче 8-го тура французской Лиги 1. Сокрушительное поражение на своем поле «монегаски» потерпели накануне в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, уступив Порту с таким же счетом, как в финале ЛЧ начала 2000-х – 3:0. Тем не менее Монако сохраняет довольно высокие шансы пробиться в плей-офф турнира, а в чемпионате страны команда и вовсе преуспевает. Монако располагается на второй строчке, отставая от лидирующего ПСЖ лишь на одно очко.





Парижане только однажды пока потеряли очки в Лиге 1, а случилось это а матче прошлого тура в Монпелье – ничья 0:0 с одноименным клубом. Конечно, такой результат удивил, но не стоит забывать, что Монпелье начал сезон, действую замечательно в обороне, например, только два коллектива, один из которых ПСЖ, пропустил на данный момент меньше.





Монако же делит статус самой результативной команды с ПСЖ, вот только разница мячей у «монегасков» похуже за счет большего количества пропущенных мячей. Возможно, не сохранит свои ворота хозяева в неприкосновенности в предстоящей встрече, хотя более реальный исход, как кажется, уверенная виктория Монако 2:0.