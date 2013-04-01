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Арсенал Тула – Краснодар. Прогноз на матч (29.09.2017)
Дата события: 29 сентября 19:30

Тульский Арсенал примет Краснодар в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. В прошлом поединке чемпионата Краснодар проиграл Зениту 2:0, а только питерцы на тот момент находились выше в турнирной таблице. Сейчас же краснодарский клуб опустился на третью строчку, пропустив вперед Локомотив, впрочем, это должно быть ненадолго, так как «железнодорожники» проведут свой матч позже, а Краснодар с высокой долей вероятности окажется сильнее Арсенала в гостях.

 

Тульский коллектив не слишком удачно начал сезон, но тем не менее команда в чемпионате имеет две победы в активе и находится не в зоне вылета. Конечно, верхняя половина таблицы «канонирам» не грозит, но задача остаться в Премьер-Лиге у команды стоит, хорошо бы было вообще завершить сезон в топ-10.

 

Сейчас только треть чемпионата позади, а значит, Арсенал находится по-прежнему в опасности. Краснодару проиграть будет не зазорно, но все же в плане амбиций хозяева обязаны побороться за очки, избрав на поединок, предположим, оборонительный стиль. Скорее всего, Краснодару придется сложно в первом тайме, но после перерыва фаворит дожмет Арсенал.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Краснодара во втором тайме» за высокий коэффициент 2,24 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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