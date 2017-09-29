Сельта – Жирона. Прогноз на матч (29.09.2017)

Сельта примет Жирону в матче 7-го тура испанской Примеры. Клуб из Виго, кажется, пришел в себя после невнятного начала сезона, по крайней мере, команда начала регулярно набирать очки, оступившись в сентябре только с Эспаньолом в гостях.





Как известно, Сельта довольно-таки домашняя команда и против нее в Галисии играть очень сложно, особенно таким коллективам, как Жирона, явно уступающая Сельте в классе. Именно за счет него представители Виго должны набирать три очка, обыграв соперника уверенно и, возможно, в результативном стиле.





Хотя вот поединки с участием Жироны зачастую не богатые на забитые мячи. Интересно то обстоятельство, что «верх» в матчах команды пробивался лишь во встречах с грандами – Атлетико и Барселоной, мадридцам, кстати, в стартовом туре чемпионата Жирона не проиграла (ничья 2:2).





Предположим, что минимум 3 мяча в третий раз в сезоне для Жироны будет забито сейчас, а Сельта в итоге победит через «верх». Прогноз – виктория фаворита со счетом 3:1.