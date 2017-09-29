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Шальке – Байер. Прогноз на матч (29.09.2017)
Дата события: 29 сентября 21:30

Шальке примет Байер в стартующем 7-м туре немецкой Бундеслиги. И сразу же в пятницу состоится центральная встреча, по крайней мере, поединок довольно сильных команд, которые в прошлом представляли Германию в Лиге Чемпионов.


Прошлый сезон провалили как представители Гельзенкирхена, так и футболисты Леверкузена, но в новом сезоне, предположим, будет куда лучше. Шальке и сейчас располагается высоко, на 7-й строчке, а находилась команда еще выше, но проиграла в предыдущих двух встреча, впрочем, вильным соперникам – Баварии лома и Хоффенхайму на выезде.


Что касается Байера, то матчи с его участием более результативны, но команда пока лишь 10-я, имея в пассиве, как и Шальке, три поражения, а побед только две. В гостях Байер рассчитывает победить в третий раз, но и ничья для «фармацевтов» не станет провальным исходом.


Букмекеры небольшое предпочтение отдают Шальке, мы же предлагаем не рассматривать вариант ставки на победу хозяев или ничью в качестве основной, а отдать предпочтение ставке на тоталы – голов в поединке должно оказаться или 2 или 3.

Предлагаем сделать ставку на исход «в матче будет забито 2 или 3 мяча» за высокий коэффициент 1,77 от букмекерской конторы Париматч.
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