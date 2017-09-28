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Партизан – Динамо Киев. Прогноз на матч (28.09.2017)
Дата события: 28 сентября 22:05

Партизан примет киевское Динамо в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Сербский клуб в стартовой встрече турнира не сумел обыграть на выезде Янг Бойз, но, несомненно, ничейный результата не расстроил команду. Куда приоритетнее победы над Янг Бойзом в гостях домашний успех в поединке с Динамо, ведь киевляне считаются главными фаворитами в борьбе за первое место в квартете и именно киевляне сейчас лидируют в таблице.


Украинский клуб обыграл Скендербеу дома 3:1, выдав отличный второй тайм, в котором и отличился трижды. Предположим, что подобная ситуация будет наблюдаться и в предстоящей встрече – Динамо чуть хуже проявит себя в стартовой 45-минутке, тем более Партизан на правах хозяев должен завладеть преимуществом, но после перерыва фаворит перехватит инициативу.


Не совсем ясно на какой результат рассчитывает Динамо, ведь в принципе и ничья команду устроит. Если так, то гости не станут рисковать после перерыва, пропустит от соперника, при соответствующем стиле игры Динамо верх» здесь и не будет пробит в итоге.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,67 от букмекерской конторы 1хбет.
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