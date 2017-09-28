10:55 (+3) 27 September 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Милан – Риека. Прогноз на матч (28.09.2017)
Дата события: 28 сентября 22:05

Милан примет Риеку в матче 2-го тура группового этапа лиги Европы. В стартовом поединке турнира «россо-нери» деклассировали Аустрию со счетом 5:1, причем оказался сильнее гранд европейского футбола на выезде, что уж говорить о перспективах команды обыграть на своем поле примерно такого же по классу, как и Аустрия, соперника.


Вот и букмекеры оценивают шансы Милана на победу как 80-процентные, хотя коэффициенты на виктория фаворита, несомненно, будут падать еще с приближением матча. Самый вероятный исход встречи Милана и Риеки – уверенная победа «россо-нери», например, в 2-3 мяча, поэтому более прибыльной здесь окажется ставка на успех Милана с форой.


Предположим, что Милан начнет встречу более чем активно, отличившись еще в стартовой 20-минутке. Вторая половина первого тайма пройдет примерно в равной борьбе, за исключением, может быть, промежутка с 40-й по 45-ю минуту – в это время Милан постарается забить еще, тем самым уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. Скорее всего, Милану это удастся, чем и стоит воспользоваться.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Милана в первом тайме» за высокий коэффициент 1,64 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100