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Локомотив Москва – Злин. Прогноз на матч (28.09.2017)
Дата события: 28 сентября 22:05

Московский Локомотив примет Злин в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. В стартовых встречах турнира команды не смогли победить, но и не проиграли, хоть такая вероятность была. В предстоящей же встрече очевидные шансы выиграть есть у «железнодорожников», так как они лучше укомплектованы, сыграют на своем поле, да и его соперник в последнее время не впечатляет.


Злин проиграл Виктории Пльзень, а после этого разошелся миром на своем поле с пражской Славией (1:1). Довольно посредственно команда выглядят в атаке, и если ничего не случиться, то в предстоящем матче Локомотив от Злина больше одного мяча не пропустит.


Хотя, например, Крылья Советов в недавней кубковой встрече дважды в основное время забили «железнодорожником», а по итогам противостояния и вовсе оказались сильнее Локомотива, выбив того из турнира. Москвичи сделали определенные выводы и уже в следующей игре переиграли Ростов на его поле, что дорогого стоит (1:0). Прогноз – победит Локомотив через «низ» и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «Локомотив выиграет со счетом 1:0 или 2:0» за высокий коэффициент 2,54 от букмекерской конторы 1хбет.
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