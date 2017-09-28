Лион – Аталанта. Прогноз на матч (28.09.2017)

Лион примет Аталанту в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Несомненно, оба коллектива серьезно относятся к данному турниру, что было наглядно показано хотя бы в стартом туре – итальянский клуб разгромил на своем поле английский Эвертон, не будучи явным фаворитом противостояния, а Лион победил очки с Аполлоном, но на выезде, в чем оправдание французов.





Дома Лион намерен обыграть Аталанту, тем самым прервав серию из трех поединков без побед. Команда довольно неплохо укомплектована, по крайней мере, не хуже, чем соперник, а учитывая место проведения встречи, статус фаворита Лиона непоколебим.





Предположим, что Лион сделает все возможное, чтобы первый открыть счет в поединке, то есть, начнет матч предельно сконцентрировано. По такой игре соперника у Аталанту не будет особых шансов впереди в стартовой 45-минутке, и хорошо, если «бергамаски» к перерыву не будут проигрывать.





Лион отличится в концовке первого тайма или начале второго, и гол, забитый фаворитом, станет здесь определяющим.