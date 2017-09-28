Зенит – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (28.09.2017)

Зенит примет Реал Сосьедад в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Питерский клуб находится в хорошей форме и поражение в Кубке России от Динамо Санкт-Петербург не должно смущать – Зенит мотивирован добиваться успехов в других турнирах, возможно, приоритетным является даже Лига Европы.





Следовательно, в предстоящем поединке со своим, пожалуй, главным конкурентом в борьбе за первое место, Зенит намерен победить, вот только сделать это будет сложнее, кажется, чем, например, одолеть Краснодар в РФПЛ, пусть и в гостях.





Реал Сосьедад хорошо начал сезон, даже некоторое время располагаясь в самом вверху турнирной таблице Чемпионата Испании вместе с каталонской Барселоной, на затем последовала серия из трех поражений подряд, во многом потому, что Реал Сосьедад отвратительно выглядел в обороне и пропускал исключительно по три мяча.





Несомненно, должен пропустит Реал Сосьедад и от Зенита, но и забить команда способна, предположим, что однажды. Ожидаемым исходом противостояния кажется результативная ничья, с учетом такого прогноза и ставка на игру.