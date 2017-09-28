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Зенит – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (28.09.2017)
Дата события: 28 сентября 20:00

Зенит примет Реал Сосьедад в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Питерский клуб находится в хорошей форме и поражение в Кубке России от Динамо Санкт-Петербург не должно смущать – Зенит мотивирован добиваться успехов в других турнирах, возможно, приоритетным является даже Лига Европы.


Следовательно, в предстоящем поединке со своим, пожалуй, главным конкурентом в борьбе за первое место, Зенит намерен победить, вот только сделать это будет сложнее, кажется, чем, например, одолеть Краснодар в РФПЛ, пусть и в гостях.


Реал Сосьедад хорошо начал сезон, даже некоторое время располагаясь в самом вверху турнирной таблице Чемпионата Испании вместе с каталонской Барселоной, на затем последовала серия из трех поражений подряд, во многом потому, что Реал Сосьедад отвратительно выглядел в обороне и пропускал исключительно по три мяча.


Несомненно, должен пропустит Реал Сосьедад и от Зенита, но и забить команда способна, предположим, что однажды. Ожидаемым исходом противостояния кажется результативная ничья, с учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,71 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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