БАТЭ – Арсенал. Прогноз на матч (28.09.2017)

БАТЭ примет Арсенал в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. В последние годы в Борисов приезжают довольно сильные команды и не всегда им хозяева проигрывают или, по крайней мере, бывают деклассированными.





В предстоящей встрече БАТЭ по понятным причинам выступит в качестве аутсайдера, исход противостояния может быть предельно ясен, если фаворит сыграет с полной самоотдачей. А такое возможно, так как англичане довольно неплохо выглядели в предыдущих встречах и вряд ли хотели бы прерывать победную серию.





Отлично Арсенал действует в обороне, очень редко пропуская в сентябре. Точнее в пяти поединках в пассиве «канониров» только один пропущенный мяч от Кельна, причем, как раз-таки, в матче Лиги Европы. Немецкий клуб поразил ворота Арсенала первым, но во второй 45-минутке фаворит просто уничтожил Кельн, с высокой долей вероятности по примерно такому же сценарию будет разворачиваться игра и сейчас. Прогноз – Арсенал выиграет второй тайм в поединке с БАТЭ и окажется победителем встречи в итоге.