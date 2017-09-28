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БАТЭ – Арсенал. Прогноз на матч (28.09.2017)
Дата события: 28 сентября 20:00

БАТЭ примет Арсенал в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. В последние годы в Борисов приезжают довольно сильные команды и не всегда им хозяева проигрывают или, по крайней мере, бывают деклассированными.


В предстоящей встрече БАТЭ по понятным причинам выступит в качестве аутсайдера, исход противостояния может быть предельно ясен, если фаворит сыграет с полной самоотдачей. А такое возможно, так как англичане довольно неплохо выглядели в предыдущих встречах и вряд ли хотели бы прерывать победную серию.


Отлично Арсенал действует в обороне, очень редко пропуская в сентябре. Точнее в пяти поединках в пассиве «канониров» только один пропущенный мяч от Кельна, причем, как раз-таки, в матче Лиги Европы. Немецкий клуб поразил ворота Арсенала первым, но во второй 45-минутке фаворит просто уничтожил Кельн, с высокой долей вероятности по примерно такому же сценарию будет разворачиваться игра и сейчас. Прогноз – Арсенал выиграет второй тайм в поединке с БАТЭ и окажется победителем встречи в итоге.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Арсенала во втором тайме и матче» за высокий коэффициент 1,95 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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