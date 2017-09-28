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Атлетик - Заря. Прогноз на матч (28.09.2017)
Дата события: 28 сентября 20:00

Атлетик Бильбао примет Зарю в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. В стартовом поединке турнира испанский клуб не смог обыграть берлинскую Герту на ее поле, но ничейный результат ни в коем случае нельзя назвать для Атлетика неудачей, ведь команда по-прежнему остается главным фаворитом квартета.


В предстоящей встрече в гости к Атлетику пожалует Заря, которая в первом туре проиграла довольно неожиданно менее опытному шведскому Эстерсунду, если говорить о еврокубковых баталиях, то есть Заря явно не соперник для Атлетика, способный отобрать очки.


Плохо Заря действует в атаке в последних поединках, например, команда один раз накануне поразила ворота Ворсклы (ничья 1:1), а до этого не отличилась против Карпат в чемпионате (ничья 0:0) и Эстерсунда в Лиге Европы (поражение 2:0). С высокой долей вероятности и Атлетику луганский коллектив не забьет, в итоге уступив баскам с сухим счетом.


Предположим, что Атлетик мощно начнем матч, отличившись в стартовые 20 минут. После этого игра успокоится, но после перерыва фаворит наверняка забьет еще. Прогноз – победа Атлетика в обоих тайма, ну или хотя бы голы хозяев в каждой 45-минутке.

Предлагаем сделать ставку на исход «Атлетик забьет в обоих таймах» за высокий коэффициент 1,56 от букмекерской конторы Париматч.
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